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Мотор позорно уступил в Лиге чемпионов, провалив второй тайм (Фото)

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Мотор позорно уступил в Лиге чемпионов, провалив второй тайм (Фото)
08:47 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Гандбольный клуб Мотор ударно провел первый тайм, но провалился во втором и минимально уступил Монпелье из Франции.

Запорожский гандбольный клуб "Мотор" уступает в матче группового этапа розыгрыша Лиги Чемпионов французской команде "Монпелье".

В первом периоде украинцы имели доминирующее превосходство над противником и завершили партию со счетом 17-12. А вот второй отрезок игры оказался очень неудачным для наших спортсменов, и в итоге они уступили со счетом 8-14.

Таким образом, Мотор остался на 8 месте своей группы. Следующий матч запорожцы проведут 17 ноября против того же "Монпелье", но уже на выезде.

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Лига чемпионов. Группа В. 7-й тур

"Мотор" (Украина) - "Монпелье" (Франция) 25:26 (17:12; 8:14)

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Гандбол, ГК Мотор, Новости гандбола, ГК Монпелье.
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