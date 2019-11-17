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Мартен Фуркад: Это очень хороший знак

Мартен Фуркад: Это очень хороший знак
20:47 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Француз доволен своим выступлением в масс-старте.

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свою победу в масс-старте в рамках предсезонных соревнований в Шушене.

«На трассе мне удалось сохранить лидерство. Я смог сосредоточиться на том, что было впереди меня вместо того, чтобы сосредоточиться на тех, кто был позади меня. Это очень хороший знак», — цитирует Фуркада NRK.

По итогам сезона 2018/19 Мартен Фуркад занял 12-е место в общем зачете Кубка мира. За всю карьеру, француз лишь 1 раз показывал результат хуже. В дебютном сезоне Мартен завершил выступления в Кубке мира на 24-м месте.

Фуркад выиграл масс-старт А на предсезонных соревнованиях в Шушене

Отметим, что первый этап Кубка мира сезона 2019/20 начинается 28 ноября в шведском Эстерсунде.

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Биатлон, Мартен Фуркад, Новости спорта.
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