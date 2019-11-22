Франция объявила состав на первый этап Кубка мира

Новости спорта:Мартен Фуркад также поедет на мировое первенство в Швецию.

Национальная команда Франции по биатлону объявила состав на грядущий стартовый этап Кубка мира, который состоится в шведском Эстерсунде.

Напомним, что первый этап будет проходить с 30 ноября по 8 декабря включительно.

Мужчины: Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Антонин Гигонна, Мартен Фуркад, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен.

Женщины: Анаис Бескон, Жюлья Симон, Селья Эмонье, Жюстин Бреза, Каролин Коломбо, Хлое Шевалье.

Отметим, ранее стал известен состав сборной Украины на первый этап мирового первенства.