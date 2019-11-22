Баутиста-Агут снялся с Кубка Дэвиса из-за смерти отца

Новости спорта:Роберто Баутиста-Агут досрочно покинул расположение своей сборной на Кубке Дэвиса из-за смерти отца.

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут досрочно покинул расположение своей сборной на Кубке Дэвиса из-за смерти отца, сообщает Marca.

Девятая ракетка мира не слишком удачно стартовал на Кубке Дэвиса, проиграв россиянину Андрею Рублеву, но затем победив хорвата Николу Мектича.

Примечательно, что лишь в прошлом году испанец потерял мать, а вскоре планировал провести свадьбу.

Сборная Испании, вероятнее всего, использует Пабло Карреньо Бусту в качестве замены Баутисто-Агута. Испанцы вышли в плей-офф Кубка Дэвиса после победы над Хорватией.