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Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020
21:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:ВАДА рекомендует отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Об этом сообщает The New York Times.

Если исполком ВАДА поддержит рекомендацию, сборная России пропустит летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. При этом комитет рекомендовал разрешить российским спортсменам выступить на Олимпиаде в нейтральным флагом.

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Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании, которое пройдет в Париже.

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Олимпийские игры, Сборная России, Олимпиада, VADA, Токио-2020, ОИ-2020.
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