Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

Новости спорта:ВАДА рекомендует отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Об этом сообщает The New York Times.

Если исполком ВАДА поддержит рекомендацию, сборная России пропустит летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. При этом комитет рекомендовал разрешить российским спортсменам выступить на Олимпиаде в нейтральным флагом.

Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании, которое пройдет в Париже.