Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Об этом сообщает The New York Times.
Если исполком ВАДА поддержит рекомендацию, сборная России пропустит летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. При этом комитет рекомендовал разрешить российским спортсменам выступить на Олимпиаде в нейтральным флагом.
Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании, которое пройдет в Париже.