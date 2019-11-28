Александру Емельяненко выдали лицензию боксера

Новости спорта:Александр Емельяненко получил боксерскую лицензию перед боем с Михаилом Кокляевым.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко получил боксёрскую лицензию, выданную Федерацией бокса России, в преддверии поединка со стронгменом Михаилом Кокляевым. Бой Емельяненко и Кокляева состоится на "ВТБ Арене" в Москве завтра, 29 ноября, и пройдёт по правилам бокса.

"Александр Емельяненко получил лицензию", — приводит слова представителя Федерации бокса России ТАСС.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.