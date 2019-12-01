Семеренко: Дальше будет только лучше

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала 24-е место в спринте на Кубке мира.
«В первую очередь, хочется всех поприветствовать и поблагодарить за поддержку и понимание. В сегодняшней гонке присутствовало волнение – это же первый старт в сезоне.
Где-то хотелось больше, чем могла показать. Но, думаю, дальше все будет лучше.
Первый раз слышу, что быстро отстреляла на стойке. Мне, наоборот, казалось, что работаю очень долго. Проверю результаты и только потом буду радоваться, если это правда», – сказала Семеренко.