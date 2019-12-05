"Вообще не готовилась": Джима рассказала о "серебре" в Эстерсунде

Новости спорта:Юлия Джима принесла Украине серебро на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Украинская биатлонистка Юлия Джима прокомментировала результаты индивидуальной гонки в шведском Эстерсунде, где она завоевала серебро.

"Было трудно. Очень рада, что заняла второе место, чуть не хватило сил для первой строчки. Но все же, второе для меня на сегодняшний день - как первое. Моя нога мне уже нравится больше. Все еще болит, но стабильно, нету такой резкой боли, как в первые два дня.

Я уже давно поняла, что индивидуальная гонка - это мое. Вообще не готовилась к первому этапу, я стартовала позже в подготовке, поэтому начала тренироваться только с конца июля. Все это повлияло на начало сезона - было неропсто подогнать форму. Нужно было форсировать, но, думаю, что это был не лучшее решение", - заявила Джима в эфире UA:Перший.

Отметим, что Юлия стала единственной биатлонисткой, которой удалось закончить гонку без промахов.