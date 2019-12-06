Кто побежит за Украину в женской эстафете Эстерсунда

Новости спорта:Еще две представительницы Украины определятся позже.

Юлия Джима и Анастасия Меркушина примут участие в женской эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде, передает UA:БІАТЛОН на своей странице в фейсбуке.

Еще две представительницы Украины на предстоящую гонку определятся позже. На два вакантных места претендуют сестры Вита и Валентина Семеренко, Надежда Белкина и Дарья Блашко.

Женская эстафета состоится в воскресенье, 8 декабря. Начало гонки в 16:30 по киевскому времени.

Вчера Юлия Джима заняла второе место в индивидуальной гонке, не допустив ни единого промаха на четырех огневых рубежах.