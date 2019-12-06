Скачать
Пятница, 06.12.2019
Джошуа - Руис: на кого ставят букмекеры в реванше
Джошуа - Руис: на кого ставят букмекеры в реванше
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
В январе Барселону могут покинуть три футболиста
В январе Барселону могут покинуть три футболиста
Джошуа – Руис: специально для боя построили новый стадион
Джошуа – Руис: специально для боя построили новый стадион

Кто побежит за Украину в женской эстафете Эстерсунда

Кто побежит за Украину в женской эстафете Эстерсунда
19:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Еще две представительницы Украины определятся позже.

Юлия Джима и Анастасия Меркушина примут участие в женской эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде, передает UA:БІАТЛОН на своей странице в фейсбуке.

Еще две представительницы Украины на предстоящую гонку определятся позже. На два вакантных места претендуют сестры Вита и Валентина Семеренко, Надежда Белкина и Дарья Блашко.

Женская эстафета состоится в воскресенье, 8 декабря. Начало гонки в 16:30 по киевскому времени.

Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)

Вчера Юлия Джима заняла второе место в индивидуальной гонке, не допустив ни единого промаха на четырех огневых рубежах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Биатлон, Новости спорта, Юлия Джима, Новости биатлона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Есть только один Роналдо - бразилец": Ибрагимович знатно потроллил Криштиану
02 Месси забил невероятный гол на тренировке Барселоны (Видео)
03 Вспомнить все: Как Руис молотил чемпиона Джошуа в первом бою (Видео)
04 Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
05 Морозюк забил шикарный дебютный гол за турецкий клуб (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь