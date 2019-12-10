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Названы лучшие легкоатлеты ноября в Украине

Названы лучшие легкоатлеты ноября в Украине
15:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Легкая атлетика Украины определила лучших легкоатлета и легкоатлетку по итогам выступлений спортсменов в ноябре.

Лучшей легкоатлеткой ноября в Украине стала София Яремчук, а лучшим легкоатлетом - Александр Ситковский, сообщает пресс-служба ФЛАУ.

В ноябре София Яремчук победила на международных соревнованиях по бегу на 10 км в Риме (33.01 мин), а Александр Ситковский занял 5 место на марафоне в Пекине, выполнив олимпийский норматив (2:11.25 ч).

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В ежемесячном голосовании принимают участие болельщики, эксперты (Совет ФЛАУ) и представители СМИ. Голоса в каждой из категорий учитываются как треть от всех голосов.

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Легкая атлетика, НОК Украины, ФЛАУ, София Яремчук.
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