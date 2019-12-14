Мотор добыл очередную победу в SEHA-Лиге

Новости спорта:Чемпион Украины по гандболу Мотор обыграл команду Пекинского спортивного университета.

Чемпион Украины по гандболу Мотор обыграл команду Пекинского спортивного университета в матче группового этапа SEHA-Лиги. Поединок проходил в Загребе.

В первом тайме Мотор сделал весомую заявку на победу, выиграв с разницей в 9 мячей. Во второй половине встречи китайский клуб сократил отставание, но на большее аутсайдера SEHA-Лиги не хватило. Как итог, уверенная победа Мотора — 30:23.

После этой победы Мотор набрал 21 очко и гарантировал себе выход в четвертьфинал турнира. Пекинский университет идет на последней позиции и сыграет в 1/8 финала.

16 декабря Мотор проведет последний матч группового этапа SEHA-Лиги. Украинский клуб дома примет Войводину.

SEHA-Лига. Группа А

Пекинский спортивный университет — Мотор 23:30 (10:19, 13:11)