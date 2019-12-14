Санитра похвалил Пидручного, сравнив украинца с Фуркадом

Новости спорта:Юрай Санитра прокомментировал гонку преследования на Кубке мира и назвал состав на эстафету.

Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра оценил выступление ребят в гонке преследования, которая прошла сегодня в Хохфильцене.

"Пидручный вновь был хорош ногами. Я думаю, вы видели, что он бежал в одни ноги с Фуркадом и другими хорошими спортсменами. Сегодня у него на стрельбе не прошли два габарита – один на лежке и один на стойке. Три штрафных круга – это было много для хорошего результата. Его позиции в начале сезона хорошие, хочу, чтобы он и дальше держался в такой форме и таком состоянии.

Что касается Дудченко, то для него это был отличный урок биатлонной жизни, потому что бежать с такими спортсменами получается не каждый день. Он сегодня на стрельбе допустил только один промах и это классный результат. Прима уже бежал с мыслями о том, что будет бежать эстафету, поэтому будем работать над тем, чтобы он был максимально готов к завтрашней гонке.

Состав на эстафету будет, как и в Эстерсунде. Первый – Артем Тищенко, затем Артем Прима, третим будет Руслан Ткаленко и четвертый – Дима Пидручный. Хотелось поставить Антона Дудченко, но после двух гонок кряду на Кубке мира он не сумеет должным образом восстановиться.

Этот же состав у нас и останется на Францию. Знаю, что на Кубке IBU хорошо пробежал Сергей Семенов. Я вчера долго с ним разговаривал по телефону. Но он сам хочет, чтобы его форма была стабильна и пока отказывается ехать во Францию, говорит, что еще не готов", - отметил Санитра.