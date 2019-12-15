Украина не попала в топ-10 в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцена

Новости спорта:Мужская сборная Украины не удачно выступила в эстафете.

Сегодня, 15 декабря, прошла эстафета у мужчин на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Состав сборной Украины: Артем Тищенко – Руслан Ткаленко – Артем Прима – Дмитрий Пидручный.

Тищенко использовал 2 дополнительных патрона, передав эстафету 11-м с отставанием 42,9 секунды. Прима четырежды использовал дополнительные патроны, финишировав 10-м с отставанием 1.13,4.

Ткаленко отправился на круг штрафа и использовал 5 дополнительных патронов, передав эстафету 16-м с отставанием 3.13,8. Пидручный использовал 3 дополнительных патрона, зафиксировав сборную Украины на 11-м месте в итоговом протоколе.

Сборная Норвегии в финишном створе вырвала победу у Германии.

Результаты гонки:

1. Норвегия – 1:14.44,2 (1+7)

2. Германия – 2,0 (0+6)

3. Франция – 51,9 (1+8)...

11. Украина – 3.31,5 (1+14)