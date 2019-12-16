Тарьей Бе не смог ответить на вопрос о дисквалификации россиян

Новости спорта:У Тарьей Бё нет определённого мнения.

Норвежский биатлонист Тарьей Бё поделился мнением о дисквалификации России. Ранее Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года из-за фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Российский биатлон важен для всех зрителей. Должны ли ваши спортсмены участвовать в Кубке мира? Для меня это слишком сложный вопрос, определённого мнения у меня нет», – сказал Бё в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Из-за отстранения российские спортсмены не смогут использовать флаг и гимн во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Россиянам придётся получать нейтральный статус для участия в соревнованиях, как это было во время Олимпийских игр 2018 года.