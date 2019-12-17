Сборная Норвегии назвала состав на этап в Анси

Новости спорта:Объявлен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Анси.

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды на третий этап Кубка мира, который пройдёт в Анси (Франция) с 19 по 22 декабря, сообщает официальный сайт федерации биатлона Норвегии.

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Мужчины

Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Фредрик Йесбакк, Эрленд Бьонтегорд, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале.

Женщины

Тириль Экхофф, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Каролин Оффигстад Кноттен, Сюннёве Сулемдаль, Текла Брун-Ли.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует Йоханнес Бё. Лучший результат в женской команде у Ингрид Ландмарк Тандреволд — второе место. В Кубке наций мужская и женская сборные Норвегии лидируют.