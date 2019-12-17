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Сборная Норвегии назвала состав на этап в Анси

Сборная Норвегии назвала состав на этап в Анси
14:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Объявлен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Анси.

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды на третий этап Кубка мира, который пройдёт в Анси (Франция) с 19 по 22 декабря, сообщает официальный сайт федерации биатлона Норвегии.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси. Состав сборной Норвегии

Мужчины

Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Фредрик Йесбакк, Эрленд Бьонтегорд, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале.

Женщины

Тириль Экхофф, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Каролин Оффигстад Кноттен, Сюннёве Сулемдаль, Текла Брун-Ли.

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В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует Йоханнес Бё. Лучший результат в женской команде у Ингрид Ландмарк Тандреволд — второе место. В Кубке наций мужская и женская сборные Норвегии лидируют.

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Биатлон, Норвегия, Анси, Новости спорта, Новости биатлона.
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