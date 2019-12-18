Днепр подписал российского вратаря

Новости спорта:Александр Хомутов продолжит карьеру в херсонском Днепре.

Вратарь Александр Хомутов продолжит карьеру в херсонском Днепре, сообщает официальный сайт клуба УХЛ. Голкипер будет выступать за новую команду под 30-м номером.

Днепр подписал Хомутова из-за повреждения основного вратаря команды Олега Петрова. Голкипер получил травму в расположении сборной Украины во время товарищеского матча против Беларуси (1:4).

Хомутов выступал за ряд клубов Высшей хоккейной лиги: Южный Урал, Буран, Спутник, Рубин и Ермак. Также вратарь играл в составе казахстанского Иртыша и белорусского Бобруйска.

Днепр идет на втором месте в турнирной таблице УХЛ. Следующий матч команда проведет 19 декабря против лидера чемпионата Украины Кременчуга.