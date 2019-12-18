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Украинский олимпийский чемпион получил дисквалификацию на два года

Украинский олимпийский чемпион получил дисквалификацию на два года
18:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Чемпион Олимпийских игр 2012 года в Лондоне 33-летний украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил.

Алексей Торохтий получил дисквалификацию за употребление дегидрохлорметилтестостерона. Наказание вступает в силу сегодня, 18 декабря, и продлится до 17 декабря 2020 года. Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на пресс-службу Международной федерации тяжелой атлетики.

“Украинский штангист был временно отстранен от участия в соревнованиях после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 105 килограммов”, - говорится в сообщении.

Кроме победы на Олимпиаде-2012, Торохтий также стал бронзовым призером чемпионата мира-2011, серебряным призером ЧЕ-2009 года и бронзовым - чемпионата Европы 2010 года.

Напомним, что в августе 2016 года из-за этого препарата Международный олимпийский комитет (МОК) в результате повторной проверки допинг-пробы лишил медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и украинского метателя копья Александра Пятницу.

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Все по теме:

Олимпийские игры, Лондон-2012, Тяжелая атлетика, Алексей Торохтий.
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