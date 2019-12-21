Йоханнес Бе: В этом сезоне я уже не так всесилен, как раньше

Новости спорта:Победитель гонки преследования в Анси прокомментировал свой результат.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё подвёл итоги выступления в мужской гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция), где ему удалось одержать победу.

«Чем больше дистанция, тем больше я могу выиграть у остальных. В спринте я не был уверен в своей стрельбе и своих силах, а сегодня я вышел на трассу концентрированным. Понимаю, что в этом сезоне я уже не так всесилен как раньше, но в этом весь интерес к биатлону. Всё время выигрывать нельзя», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Вторым в гонке преследования стал представитель Франции Кентен Фийон Майе. Замкнул призовую тройку норвежец Ветле Шоста Кристиансен.