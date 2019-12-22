Донбасс обыграл Днепр и вышел на второе место в УХЛ

Новости спорта:Донбасс сумел уверенно расправиться с Днепром.

Встречи чемпиона и вице-чемпиона страны в нынешнем сезоне всегда выходят боевыми, так случилось и этот раз. Команды играли на высоких скоростях, а первый гол случился после двойного удаления у гостей, впрочем, судьи отменили шайбу Никиты Колесниковса.

«Донбасс» – «Днепр» 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 - Шишлянников (Васильев) - 14:50, 2:0 - Лялька (Большаков, Никифоров - мен.) - 18:40, 3:0 - Пангелов-Юлдашев (Горячевских - п.в, мен.) - 59:49.

Донбасс: Горячевских (Качула); Колесниковс - Гончаров, Игнатенко - Романенко, Большаков - Пангелов-Юлдашев (А), Григорьев - Жовнир; Шишлянников - Карамнов - Васильев, Лялька (К) - Разумов - Никифоров, Милехин - Подзиньш - Коренчук (А), Бондаренко - Мазур - Костиков.

Днепр: Хомутов (Гурко); Декало - Сирченко, Белоусов (А) - Пугачёв, Афанасьев (А) - Матусевич, Будько - ; Каракулько - Плотников - Матерухин, Янишевский - Чернышенко - Жвачкин (К), Луговой - Кузьмик - Ромащенко, Тимченко - Коваленко - Целогородцев.

«Донбасс» не сбавил атакующих оборотов и уже через 4 минуты по всем правилам ворота соперника поразил Олег Шишлянников. В конце периода уже хозяева оказались в меньшинстве на 4 минуты подряд. Нацелившись на ворота Степана Горячевских, «щуки» забыли про собственную оборону и убежавший в контратаку Виталий Лялька уверенно разобрался с новым голкипером «Днепра» Александром Хомутовым.

После перерыва команды продолжили играть в жесткий хоккей, но на этот раз нарушения правил были только со стороны херсонцев. Реализовать большинство «Донбассу» не удалось и команды сохранили счет 2:0 на третий период.

В третьем периоде подопечным Сергея Витера удалось успокоить игру вплоть до последних двух минут матча, когда Дмитрий Пидгурский снял вратаря, а через несколько секунд получил возможность играть в большинстве. Тем не менее, Горячевских не только не пропустил, но и помог забросить 100-ю шайбу «Донбасса» в сезоне, проассистировав Филиппу Пангелову-Юлдашеву.

Благодаря этой победе «Донбасс» обошел «Днепр» на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Кременчука» на 13 очков и имея игру в запасе. Этой игрой завершилась 5-матчевая домашняя серия дончан в УХЛ, свой следующий матч команда проведет в Харькове портив «Динамо» (24 декабря).