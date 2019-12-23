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Беленюк рассказал о подготовке к Олимпиаде в Токио

Беленюк рассказал о подготовке к Олимпиаде в Токио
09:42 Сегодня Телеграф ua-football.com/ Фото: Instagram

Новости спорта:Жан Беленюк рассказал о подробностях подготовки к летним Олимпийским играм 2020 году в Токио.

 Чемпион мира в борьбе греко-римского стиля и народный депутат Украины Жан Беленюк рассказал о подробностях подготовки к летним Олимпийским играм 2020 году в Токио. Его слова цитирует НВ:

- "Обычно я тренируюсь по 2 часа в день. На пленарной неделе пытаюсь вместить тренировки между утренним и вечерним заседаниями.

Я 20 лет иду к цели победить на Олимпиаде. Она будет в августе, как у депутата у меня есть 45 дней законного отпуска для подготовки.

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- Если вы в финальном поединке сойдетесь с русским (Чакветадзе), то за этим будет следить вся страна. Для вас это дополнительный стресс?

- Если учитывать, что мой соперник - этнический грузин, а также отношения России и Грузии, то для меня главная задача - победить в поединке, я не отвлекаюсь на другое", - сказал Беленюк.

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Все по теме:

Олимпиада-2020, Жан Беленюк, Токио-2020, ОИ-2020.
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