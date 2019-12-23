Беленюк рассказал о подготовке к Олимпиаде в Токио

Новости спорта:Жан Беленюк рассказал о подробностях подготовки к летним Олимпийским играм 2020 году в Токио.

Чемпион мира в борьбе греко-римского стиля и народный депутат Украины Жан Беленюк рассказал о подробностях подготовки к летним Олимпийским играм 2020 году в Токио. Его слова цитирует НВ:

- "Обычно я тренируюсь по 2 часа в день. На пленарной неделе пытаюсь вместить тренировки между утренним и вечерним заседаниями.

Я 20 лет иду к цели победить на Олимпиаде. Она будет в августе, как у депутата у меня есть 45 дней законного отпуска для подготовки.

- Если вы в финальном поединке сойдетесь с русским (Чакветадзе), то за этим будет следить вся страна. Для вас это дополнительный стресс?

- Если учитывать, что мой соперник - этнический грузин, а также отношения России и Грузии, то для меня главная задача - победить в поединке, я не отвлекаюсь на другое", - сказал Беленюк.