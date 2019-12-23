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Мартен Фуркад похвалил Йоханнеса Бе

Мартен Фуркад похвалил Йоханнеса Бе
11:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Мартен Фуркад прокомментировал выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси.

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси, где он занял пятое место, а лидер общего зачета Йоханнес Бе добыл доминирующую победу.

"Это была невероятно тяжелая гонка, но, несмотря на это, на трассе была прекрасная борьба, как мы любим. Йоханнес очевидно был на уровень выше. Я не боюсь это признать. Бе показал, что сейчас он непобедим.

На старте сезона он не выглядел столь мощно, как прошлой зимой. На первом этапе Йоханнес не доминировал, его можно было обойти. Но на втором и третьем этапах он показал нечто невероятное.

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Утром я сказал Эмильену Жаклену, что вижу два сценария гонки. Либо будет упорная борьба и гонка пройдет медленно, либо Йоханнес сразу же вырвется вперед. Бе выбрал второй вариант, и нашим ногам пришлось непросто", — цитирует Фуркада L'Equipe.

 

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Биатлон, Мартен Фуркад, Новости биатлона, Йоханнес Бё.
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