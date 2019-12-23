Шанс для Фуркада: Йоханнес Бе пропустит январские этапы Кубка мира

Новости спорта:Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе пропустит январские этапы Кубка мира сезона-2019/20.

Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бё пропустит январские этапы Кубка мира сезона-2019/20. Эту информацию 26-летний норвежец подтвердил на пресс-конференции после победы в масс-старте на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.

«В январе, помимо пребывания с семьей, я буду готовиться к чемпионату мира. На Рождество у меня запланирован небольшой тренировочный сбор - ничего особенного, обычный процесс. Надеюсь, все будет хорошо», - сказал Бё-младший.

Отметим, что после этапа Кубка мира в Анси Йоханнес Бё уверенно закрепился на первом месте в мужском тотале. Отрыв от второго места увеличился до 61 очка, там находится его брат Тарьей. Француз Кантен Фийон Майе третий, но отстает от Бё-младшего без малого на сотню баллов.

Скорее всего, перед чемпионатом мира Бё-младший потеряет лидерство в общем зачете Кубка мира, ведь в январе состоятся сразу три этапа - в немецких Оберхофе и Рупольдинге, а также словенской Поклюке. Чемпионат мира-2019 примет итальянский Антхольц с 13 по 23 февраля.