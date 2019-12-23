Обзор 22-го тура Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч

Новости спорта:«Донбасс» победил «Днепр» и поднялся в турнирной таблице, «Кременчук» уверено обыграл белоцерковчан, а «Динамо» добыл первую победу в сезоне

Вчера, 22 декабря, завершился 22-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в рамках которого «Донбасс» в центральном матче обыграл «Днепр» и вышел на вторую строчку в турнирной таблице, «Кременчук» не оставил шансов «Белому Барсу», а МХК «Динамо» добыл первую победу в сезоне, минимально обыграв «Ледяных Волков».

МХК «Динамо» - «Ледяные Волки» 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Первый поединок тура был сыгран в Харькове, где «динамовцы» на своей площадке принимали «Ледяных Волков».

В этом матче голов могло быть намного больше, реализуй команды все свои моменты. И если подопечным Александра Панченко дважды удалось забросить шайбу, то киевлянам, после нескольких перекладин и стоек ворот – лишь раз. И то, игрок «Волков» Иван Федосов, за 7 секунд до конца игры не позволил вратарю харьковчан Михаилу Шевчуку оформить шатаут.

Таким образом, МХК «Динамо» добыл первую победу в текущем сезоне УХЛ-Пари-Матч и прервал свою 19-матчевую серию поражений, заработав в общей сложности 4 балла. У подопечных Руслана Борисенко остается 11 очков и 5 место.

«Кременчук» - «Белый Барс» 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Вчера, 22 декабря, состоялось еще два поединка, в одном из которых «Кременчук» на своей площадке принимал «Белый Барс». К этому матчу обе команды подходили в хорошем настроении. Что подопечные Константина Буценко, что команда Александра Савицкого до этого не имели проблем с набором очков. Поэтому от этой встречи любители хоккея ожидали яркую и зрелищную игру.

В принципе, команды не разочаровали ценителей игры. Особенно радовались болельщики из Кременчуга. Их команда смогла забросить «Барсам» три безответных шайбы в первом периоде и еще две – во втором.

Белоцерковчане смогли лишь однажды огорчить ворота Вячеслава Новицкого. При этом стоит отметить быстрые шайбы Никиты Олейника, Николая Киселева и Егора Серанова.

Таким образом, «Кременчук» добыл свою двадцатую юбилейную победу в этом сезоне и продолжил лидировать в регулярном чемпионате. В свою очередь, «Белый Барс» остается на четвертом месте.

«Донбасс» – «Днепр» 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

В третьем центральном поединке 22-го тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч «Донбасс» принимал «Днепр».

Встречи чемпиона и вице-чемпиона страны в нынешнем сезоне всегда выходят боевыми, так случилось и этот раз. Команды играли на высоких скоростях с большим количеством голевых моментов. Здорово сыграли вратари обеих команд, особенно страж ворот Степан Горячевских. Он сумел оформить свой очередной шатаут, а его команда – забросить три безответных шайбы.

Благодаря этой победе «Донбасс» обошел «Днепр» на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Кременчука» на 13 очков и имея игру в запасе.

Свой следующий матч подопечные Сергея Витера проведут в Харькове против «Динамо» (24 декабря). «Днепр» отправится в Белую Церковь, где сыграет против «Белого Барса» (25 декабря).