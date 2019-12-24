Лидер сезона по биатлону пропустит январские этапы Кубка мира

Новости спорта:Шанс проявить себя получат Александер-Фьельд Андерсен и Ларс Хельге Биркеланд.

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону озвучил состав женской и мужских сборных на этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. Лидер Кубка мира Йоханнес Бе не выступит на этих этапах в связи с рождением первенца, сообщает Nettavisen.

Состав женской сборной: Тириль Экхофф, Каролин-Оффигстад Кноттен, Текла Брюн-Ли, Марте Олсбю Ройселанд, Сюнневе Сулемдаль, Ингрид Тандревольд.

Состав мужской сборной: Александер-Фьельд Андерсен, Ларс Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Тарьей Бе, Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале.

После трех этапов Кубка мира Йоханнес Бе лидирует в общем зачете. Его брат – Тарьей отстает на 61 очко.

В женском зачете Тириль Экхофф занимает второе место, отставая от Доротеи Вирер на 17 очков.

Кубок мира в Оберхофе пройдет с 9 по 12 января. В программе запланированы спринтерские гонки, классические эстафеты и масс-старты.