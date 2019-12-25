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Брынзак рассказал, почему Меркушина выступает на Кубке IBU

Брынзак рассказал, почему Меркушина выступает на Кубке IBU
18:23 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинка Анастасия Меркушина вместе со всеми отправится в Оберхоф.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, почему Анастасия Меркушина участвовала на Кубке IBU и поедет на Кубок Мира.

"Кубок IBU для Меркушиной ссылка? Нет, конечно не ссылка. У нас стартует в гонке пять девушек, а претенденток на место на втором этапе было семь. Кому-то пришлось отправиться в Риднау.

Насте, во-первых, надо было обрести психологическую и эмоциональную уверенность, а на Кубке IBU как раз была программа, которая ей идеально подходила. И в более мягкой обстановке Кубка IBU она эту уверенность почувствовала.

Единственное – мы думали о том, чтобы отправить ее на один этап, но она попросила – на два, чтобы не дергаться туда-сюда и провести полноценную тренировочную горную работу. Мы пошли навстречу – и Настя осталась еще и на Обертиллиах.

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А сейчас вместе с командой поедет в Оберхоф, и, думаю, будет бежать первый этап классической эстафеты", - признался Владимир Брынзак.

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Биатлон, Новости биатлона, Анастасия Меркушина, Сборная Украины по биатлону.
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