УХЛ: Днепр обыграл Белый Барс с разницей в четыре шайбы

В матче 23-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Днепр" обыграл на выезде "Белый Барс" 6:2.
В Белой Церкви местный "Белый Барс" дал бой одному из фаворитов сезона - херсонскому "Днепру". Гости добыли непростую победу 6:2. У "Днепра" отличились: Ромащенко (дважды), Белоусов, Матерухин, Жвачкин, Матусевич. У хозяев две шайбы забросил Благой.
В чемпионате уверенно лидирует "Кременчуг", который набрал 56 очков в 21 матче. На втором месте "Донбасс" - 46 (21), "Днепр" занимает третью позицию - 44 (21).
Напомним, в матче 23-го тура УХЛ "Донбасс" победил на выезде харьковское "Динамо" 9:1.