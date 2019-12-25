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УХЛ: Днепр обыграл Белый Барс с разницей в четыре шайбы

УХЛ: Днепр обыграл Белый Барс с разницей в четыре шайбы
22:32 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: УХЛ

Новости спорта:Клуб из Херсона добыл 13 победу в сезоне.

В матче 23-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Днепр" обыграл на выезде "Белый Барс" 6:2.

В Белой Церкви местный "Белый Барс" дал бой одному из фаворитов сезона - херсонскому "Днепру". Гости добыли непростую победу 6:2. У "Днепра" отличились: Ромащенко (дважды), Белоусов, Матерухин, Жвачкин, Матусевич. У хозяев две шайбы забросил Благой.

В чемпионате уверенно лидирует "Кременчуг", который набрал 56 очков в 21 матче. На втором месте "Донбасс" - 46 (21), "Днепр" занимает третью позицию - 44 (21).

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Напомним, в матче 23-го тура УХЛ "Донбасс" победил на выезде харьковское "Динамо" 9:1.

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Хоккей, Новости хоккея, УХЛ, ХК Белый Барс, ХК Днепр.
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