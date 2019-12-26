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Нурмагомедов: Макгрегор - не авторитет для меня

Нурмагомедов: Макгрегор - не авторитет для меня
15:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов не собирается драться с Флойдо Мейвезером.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, что думает о возможном поединке с американским боксёром Флойдом Мейвезером.

По словам бойца, в настоящий момент его не интересует бой с Мейвезером, несмотря на то что ирландец Конор Макгрегор в августе 2017 года не побоялся выйти на ринг с непобеждённым боксёром.

"То, что сделал Конор, для меня не является показателем. И Макгрегор - не авторитет для меня", — приводят слова Нурмагомедова Vesti.kz.

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Следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет 35-летний американец Тони Фергюсон. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC в Бруклине 18 апреля. Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 боях в MMA.

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Флойд Мейвезер, MMA, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
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