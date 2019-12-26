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Четверг, 26.12.2019
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Кременчуг забил Ледяным Волкам 9 шайб

Кременчуг забил Ледяным Волкам 9 шайб
20:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УХЛ

Новости спорта:Лидер чемпионата УХЛ одержал 19 победу в сезоне.

В матче 23-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Кременчуг" обыграл дома "Ледяных Волков" 9:1.

"Кременчуг" довел победную серию до десяти матчей, разгромив дома "Ледяных Волков" 9:1.

У хозяев шайбы забрасывали: Орлов, Чердак, Серанов (дважды), Созонов (дважды), Пукс, Ворона, Киселев.В чемпионате уверенно лидирует "Кременчуг", который набрал 59 очков в 22 матчах. На втором месте "Донбасс" - 46 (21), "Днепр" занимает третью позицию - 44 (21).

УХЛ: Днепр обыграл Белый Барс с разницей в четыре шайбы

Напомним, в матче 23-го тура УХЛ "Днепр" обыграл на выезде "Белый Барс" 6:2.

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Хоккей, Новости хоккея, ХК Кременчуг, УХЛ, ХК Ледяные Волки.
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