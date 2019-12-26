Кременчуг забил Ледяным Волкам 9 шайб

В матче 23-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Кременчуг" обыграл дома "Ледяных Волков" 9:1.
"Кременчуг" довел победную серию до десяти матчей, разгромив дома "Ледяных Волков" 9:1.
У хозяев шайбы забрасывали: Орлов, Чердак, Серанов (дважды), Созонов (дважды), Пукс, Ворона, Киселев.В чемпионате уверенно лидирует "Кременчуг", который набрал 59 очков в 22 матчах. На втором месте "Донбасс" - 46 (21), "Днепр" занимает третью позицию - 44 (21).
Напомним, в матче 23-го тура УХЛ "Днепр" обыграл на выезде "Белый Барс" 6:2.