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На Ривненщине обновили клуб для спортсменов с инвалидностью (Фото)

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На Ривненщине обновили клуб для спортсменов с инвалидностью (Фото)
20:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rv.gov.ua

Новости спорта:В райцентре Сарны Ривненской области заработал обновленный клуб для спортсменов с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"Спортивный клуб "Поверь в себя" заработал в Сарнах после реконструкции. Здесь занимается около 70 людей с инвалидностью. Помещение отремонтировали снаружи и внутри, утеплили, заменили шифер на кровлю из металлочерепицы, системы отопления и освещения, подключили клуб до центрального водоотведения. Закупили новую мебель и тренажеры, обустроили прилегающую территорию. На обновление клуба из городского бюджета Сарн выделили около 5 млн грн", - говорится в сообщении.

По словам городского головы Сарн Светланы Усик, в клубе занимаются чемпионы мира и Европы, 12 чемпионов Украины, мастера спорта.

Также для перевозки лиц с инвалидностью город выиграл специально обустроенный автомобиль благодаря участию в проекте Минсоцполитики, а благодаря областному гранту построили инклюзивную площадку.

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Ныне Ривненский инваспорт, к которому привлечено более 300 человек, развивает пауэрлифтинг, дзюдо, футбол, плавание, настольный теннис, бильярд, спортивную рыбалку, танцы на колясках, гонки на колясках. Постоянно проводится ряд соревнований, открытых кубков.

На Ривненщине воспитано более 30 мастеров спорта Украины и международного класса, призеров и чемпионов Украины, многократных призеров и чемпионов Европы и мира, участников и призеров паралимпийских игр из различных видов инваспорта. 

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Спортивный клуб, Сарны, Спортивный клуб Поверь в себя.
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