Белый Барс добыл десятую победу

Новости спорта:Команда из Белой Церкви добыла десятую победу в сезоне.

В матче 24-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) «Белый Барс» обыграл в гостях «Ледяных Волков» 6:1.

«Белый Барс» в пятый раз в сезоне обыграл киевских «Ледяных Волков». На этот раз команда из Белой Церкви победила 6:1. За гостей шайбы забрасывали: Бабинец, Благой (дважды), Симчук, Куцевич, Грабовецкий. После этой победы «Белый Барс» набрал 34 очка и занимает 4-е место в УХЛ.

Также сегодня в 24-м туре УХЛ состоится матч «Днепр» (Херсон) - «Динамо» (Харьков).

В чемпионате уверенно лидирует «Кременчуг», который набрал 59 очков в 22 матчах. На втором месте «Донбасс» - 46 (21), «Днепр» занимает третью позицию - 44 (21).

Напомним, в матче 23-го тура УХЛ «Днепр» обыграл на выезде «Белый Барс» 6:2.