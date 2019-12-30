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Украинские сборные выступят на чемпионате Германии по биатлону

Украинские сборные выступят на чемпионате Германии по биатлону
17:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Украинские сборные выступят на чемпионате Германии по биатлону.

Мужская и женская сборные Украины по биатлону перед стартом четвертого этапа Кубка мира выступят на открытом чемпионате Германии по биатлону.

Об этом рассказал тренер нашей женской команды Валерий Лесников, сообщает в Facebook пресс-служба Федерации биатлона Украины.

"И мы, и мужская сборная подали заявку на чемпионат Германии. Стартуем 5 января, поскольку соревнования всегда лучше любой тренировки", - сказал Лесников.

Украинцы заняли еще и второе место в Рождественской гонке

Напомним, четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе состоится с 9 по 12 января.

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Сборная Украины, Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона.
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