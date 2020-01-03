Именитая фигуристка провалила допинг-тест

Новости спорта:Французская фигуристка Лорин Лекавелье сдала положительный допинг-тест.

Французская фигуристка Лорин Лекавелье сдала положительный допинг-тест. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на источник, близкий к Французской федерации ледовых видов спорта.

В декабре в организме Лекавелье был обнаружен кокаин, который запрещен к применению спортсменами.

Француженка тренируется в Италии с прошлого лета, но с сентября не выступает на соревнованиях. В частности она не заявлена на отбор на чемпионат Европы.

23-летняя фигуристка дважды становилась пятой на чемпионатах Европы (2017 и 2019), а ее лучшим достижением на чемпионате мира является 14-е место в 2018 году.

Напомним, российский хоккеист НХЛ совсем недавно был в эпицентре скандала с употреблением кокаина.