Донбасс подписал форварда сборной Украины

Новости спорта:Ранее хоккеист становился трехкратным чемпионом Украины в составе дончан.

Донбасс на официальном сайте сообщил о возвращении форварда Никиты Буценко. В последнее время игрок сборной Украины выступал в составе польского Сосновца.

Ранее Буценко уже играл в Донбассе в сезоне 2012/13, а также с 2015 по 2017 год. С дончанами форвард трижды становился чемпионом Украины.

В нынешнем сезоне хоккеист сыграл 31 матч за Сосновец, в которых забросил 14 шайб и отдал 5 голевых передач.

Также Донбасс отзаявил защитников Евгения Курбатова и Кирилла Бондаренко.

Сегодня дончане сыграют на выезде с херсонским Днепром.