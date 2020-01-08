Французы сделали заявку на этап Кубка мира в Оберхофе

Новости спорта:Объявлен состав сборной Франции на этап Кубка мира в Оберхофе.

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону объявил состав команды на четвёртый этап Кубка мира, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 9 по 12 января, сообщает SkiChrono.

В заявку мужской сборной Франции включены Мартен Фуркад, Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Фабьен Клод, Антонен Гигонна и Эмильен Жаклен.

В состав женской команды вошли Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Хло Шевалье, Жюлия Симон, Каролин Коломбо.

В общем зачёте мужского Кубка наций сборная Франции занимает второе место. В женском Кубке наций Франция идёт четвёртой.