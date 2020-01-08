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Французы сделали заявку на этап Кубка мира в Оберхофе

Французы сделали заявку на этап Кубка мира в Оберхофе
14:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Объявлен состав сборной Франции на этап Кубка мира в Оберхофе.

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону объявил состав команды на четвёртый этап Кубка мира, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 9 по 12 января, сообщает SkiChrono.

В заявку мужской сборной Франции включены Мартен Фуркад, Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Фабьен Клод, Антонен Гигонна и Эмильен Жаклен.

В состав женской команды вошли Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Хло Шевалье, Жюлия Симон, Каролин Коломбо.

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В общем зачёте мужского Кубка наций сборная Франции занимает второе место. В женском Кубке наций Франция идёт четвёртой.

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Биатлон, Мартен Фуркад, Оберхоф, Новости спорта, Новости биатлона.
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