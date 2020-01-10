Биатлон: где и когда состоится мужской спринт в Оберхофе

В пятницу, 10 января, в немецком Оберхофе состоится мужская спринтерская гонка в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.
Спортсмены выйдут на старт в 15:30 по киевскому времени.
Прямая трансляция на канале UA-Перший.
Сборную Украины в спринте представят: 10. Артем Прима, 46. Антон Дудченко, 62. Сергей Семенов, 65. Артем Тищенко, 96. Богдан Цымбал.
Полный список участников по ссылке.
Дмитрий Пидручный пропустит гонку в связи с трехдневным отпуском, биатлонист присоединится к команде вечером 10 января.