Биатлон: где и когда состоится мужской спринт в Оберхофе

Новости спорта:Сегодня в Оберхофе состоится мужской спринт.

В пятницу, 10 января, в немецком Оберхофе состоится мужская спринтерская гонка в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Спортсмены выйдут на старт в 15:30 по киевскому времени.

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Сборную Украины в спринте представят: 10. Артем Прима, 46. Антон Дудченко, 62. Сергей Семенов, 65. Артем Тищенко, 96. Богдан Цымбал.

Полный список участников по ссылке.

Дмитрий Пидручный пропустит гонку в связи с трехдневным отпуском, биатлонист присоединится к команде вечером 10 января.