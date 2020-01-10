Белый Барс подписал с 16-летнего хоккеиста

Новости спорта:Илья Прусский продолжит карьеру в Белом Барсе.

Защитник Илья Прусский продолжит карьеру в Белом Барсе, сообщает официальный сайт УХЛ. Клуб из Белой Церкви дозаявил 16-летнего хоккеиста на сезон.

Прусский в нынешнем сезоне выступал за юношескую команду минского Динамо, сыграв в 2 матчах чемпионата Беларуси U-18. Ранее защитник играл в винницком Патриоте.

Вчера Белый Барс в очередном матче регулярного чемпионата УХЛ разгромно уступил Кременчугу (4:10).

Белый Барс идет на 4-й позиции в турнирной таблице УХЛ. Следующий матч команда проведет 12 января на выезде против херсонского Днепра.