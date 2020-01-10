Один из лучших украинских игроков снял матч сборной от первого лица (Видео)

Новости спорта:Александр Победоносцев снял поединок на видеокамеру GoPro.

С 3 по 7 января в Минске состоялся международный Рождественский турнир а приз Президента Республики Беларусь. В рамках соревнований ветеранская сборная Украины заняла пятое место, обыграв сборные Швейцарии и Германии.

Один из лучших защитников в истории украинского хоккея, а ныне спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев отснял на GoPro один из матчей ветеранской сборной Украины. Так что теперь все болельщики украинского хоккея смогут увидеть как выглядит хоккейный матч глазами хоккеиста.

Напомним, в России вместо поражения хоккейной сборной показали победу 9-летней давности.