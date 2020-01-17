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Украинский борец везет бронзу с Matteo Pellicone

Украинский борец везет бронзу с Matteo Pellicone
11:17 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Максим Евтушенко завоевал бронзу рейтингового турнира в Риме.

Во второй день рейтингового турнира в Риме Matteo Pellicone украинские борцы греко-римского стиля завоевали одну медаль.

В поединке за бронзовую награду в весовой категории до 72 кг победу одержал призер чемпионата мира U-23, борец из Краматорска Максим Евтушенко.

Еще в одном бронзовом финале в этой весовой категории соревновался борец из Запорожья Парвиз Насибов, однако из-за травмы руки не смог в полной мере выложиться и завершил соревнования на 5 месте.

А вот спортсмен из Закарпатья Дмитрий Гардубей в весовой категории до 82 кг стал седьмым.

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В общекомандном зачете украинская сборная по греко-римской борьбе заняла 8 место.

Сегодня свои выступления начнут борцы вольного стиля, а также женщины.

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Все по теме:

Греко-римская борьба, Борьба, Максим Евтушенко, Matteo Pellicone.
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