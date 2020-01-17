Украинский борец везет бронзу с Matteo Pellicone

Новости спорта:Максим Евтушенко завоевал бронзу рейтингового турнира в Риме.

Во второй день рейтингового турнира в Риме Matteo Pellicone украинские борцы греко-римского стиля завоевали одну медаль.

В поединке за бронзовую награду в весовой категории до 72 кг победу одержал призер чемпионата мира U-23, борец из Краматорска Максим Евтушенко.

Еще в одном бронзовом финале в этой весовой категории соревновался борец из Запорожья Парвиз Насибов, однако из-за травмы руки не смог в полной мере выложиться и завершил соревнования на 5 месте.

А вот спортсмен из Закарпатья Дмитрий Гардубей в весовой категории до 82 кг стал седьмым.

В общекомандном зачете украинская сборная по греко-римской борьбе заняла 8 место.

Сегодня свои выступления начнут борцы вольного стиля, а также женщины.