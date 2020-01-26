Биатлон: результаты женского масс-старта в Поклюке

Новости спорта:Поклюке состоялась заключительная гонка шестого этапа Кубка мира – женский масс-старт.

В словенской Поклюке состоялась заключительная гонка шестого этапа Кубка мира – женский масс-старт.

Главной ее интригой было то, сможет ли опередить подхватившую вирусную инфекцию и отправившуюся домой Тириль Экхофф итальянка Доротея Вирер. Для этого ей был нужен минимум подиум, но уже после первой стрельбы Доро отправилась на штрафной круг и вышла на дистанцию в середине второго десятка.

Тем не менее, ближе к концу гонки Вирер смогла выправить ситуацию и вернулась в топ-5, но побороться за подиум из-за двух промахов в заключительной стрельбе не смогла. Золото в перестрелке разыграли Ханна Эберг, Лиза Витоцци и Марте Олсбю Ройселанд.

Шведка и итальянка вышли на последний круг в двух секундах расстояния, но борьбы на финише не получилось – Эберг была существенно лучше на дистанции.

Единственной представительницей Украины в этом масс-старте была Юлия Джима. Из-за сложности восстановления после двух гонок подряд у нее не было нужной свежести, а три штрафных круга лишили ее шансов побороться а топ-20 – только 25-я позиция.

Следующим стартом для элиты мирового биатлона будет чемпионат мира, который стартует в итальянском Антхольце 13 февраля.

Кубок мира. Поклюка. Масс-старт. Женщины

1. Ханна Эберг (0+0+1+0) 34:14,4

2. Лиза Виттоцци (0+0+0+0) +6,5

3. Анаис Бескон (0+0+0+0) +27,6

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25. Юлия Джима (1+1+1+0) +2:52,7