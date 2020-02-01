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УХЛ: Донбасс во второй раз за два дня разгромил Динамо

УХЛ: Донбасс во второй раз за два дня разгромил Динамо
09:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УХЛ

Новости спорта:"Донбасс" закрепился на втором месте.

В матче 33-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Донбасс" разгромил на выезде "Динамо" (Харьков) 11:0.

"Донбасс" во второй раз за два дня добыл в Харькове результативную победу. На этот раз - 11:0. Шайбы забросили: Костиков (трижды), Буценко (дважды), Коренчук, Подзиньш (дважды), Яковлев, Карамнов, Шишлянников.

В чемпионате уверенно лидирует "Кременчуг" - 77 (31). На втором месте "Донбасс" - 71 (32). "Днепр" третий - 66 (32). "Белый Барс" занимает четвертую позицию - 47 (31).

Донбасс смял Динамо в матче УХЛ (Видео)

Напомним, в матче 32-го тура УХЛ "Донбасс" разгромил на выезде "Динамо" (Харьков) 10:0.

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Хоккей, ХК Донбасс, ХК Динамо, Новости хоккея, УХЛ.
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