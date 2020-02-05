Магучих признали лучшей легкоатлеткой года в Украине

Федерация легкой атлетики Украины признала Ярославу Магучих лучшей легкоатлеткой года, сообщает официальный сайт организации.
Ярослава стала серебряной призеркой прошлогоднего чемпионата мира по легкой атлетике в катарской Дохе, установив мировой рекорд среди спортсменок младше 20 лет.
В ноябре прошлого года Магучих также победила в номинации «Восходящая звезда» по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
На старте февраля 18-летняя украинка также установила мировой рекорд среди спортменок младше 20 лет в помещении на международных соревнованиях в Карлсруэ (2,02 метра).