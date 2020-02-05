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Магучих признали лучшей легкоатлеткой года в Украине

Магучих признали лучшей легкоатлеткой года в Украине
12:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Ярослава привезла из Дохи серебро чемпионата мира.

Федерация легкой атлетики Украины признала Ярославу Магучих лучшей легкоатлеткой года, сообщает официальный сайт организации.

Ярослава стала серебряной призеркой прошлогоднего чемпионата мира по легкой атлетике в катарской Дохе, установив мировой рекорд среди спортсменок младше 20 лет.

В ноябре прошлого года Магучих также победила в номинации «Восходящая звезда» по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

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На старте февраля 18-летняя украинка также установила мировой рекорд среди спортменок младше 20 лет в помещении на международных соревнованиях в Карлсруэ (2,02 метра).

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Легкая атлетика, Новости легкой атлетики, Ярослав Магучих.
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