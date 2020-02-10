Украинец Касьянов завоевал бронзу международного турнира в Таллине

Новости спорта:Алексей Касьянов на турнире по легкой атлетике в Таллине занял третье место в семиборье.

34-летний легкоатлет из Запорожья Алексей Касьянов на турнире по легкой атлетике в Таллине занял третье место в семиборье. Алексей отлично начал олимпийский сезон после травмы, набрал 5968 очков.

Алексей показал следующие результаты: бег 60 метров – 6,97 секунды, прыжки в длину – 7,41 метра, толкание ядра – 15,05 метра, прыжки в высоту – 1,96 метра, бег 60 метров с барьерами – 8,04 секунды, прыжки с шестом – 4,60 метра, бег 1000 метров – 2.43,99 мин.

Победителем турнира стал испанец Хорхе Уренья, который набрал 6091 очков, а второе место занял эстонец Ристо Лиллеметс – 5996.

Однако даже бронзовая медаль Алексея проигрывает достижениям его супруги Анны Касьяновой, на этих же соревнованиях в столице Эстонии.