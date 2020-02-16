Мотор проиграл Вардару и потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов

Новости спорта:Гандболисты запорожского "Мотора" потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

15 февраля украинская команда проиграла в матче группы В клубу "Вардар" из Северной Македонии, который является действующим победителем турнира.

Результат встречи на площадке Спортивного центра имени Яне Санданского в Скопье в пользу хозяев - 38:28 (16:11).

Это уже 9-е поражение "Мотора" в нынешней Лиге чемпионов. С одной победой и двумя ничьими (4 очка) запорожцы идут последними в октете В. "Вардар" в настоящий момент занимает пятое место (11 очков).

Напомним, в плей-офф турнира выходят 6 команд группы из восьми.