Днепр поиздевался над Динамо

В заключительном матче 35-го тура Украинской хоккейной лиги херсонский Днепр на выезде обыграл Динамо из Харькова.
Гости сделали весомую заявку на победу, забросив три шайбы в первом периоде. Во второй двадцатиминутке Днепр отметился еще трижды.
В третьем периоде Динамо пропустило еще две шайбы. Как итог, разгромная победа Днепра со счетом 8:0.
Днепр с 75 очками идет на третьем месте УХЛ, уступая лидеру чемпионата Украины Кременчугу 11 очков. Динамо занимает последнюю позицию в турнирной таблице.
В следующем туре 19 февраля Днепр сыграет против Кременчуга. Динамо 20 февраля встретится с Белым Барсом.