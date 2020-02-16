Днепр поиздевался над Динамо

Новости спорта:Днепр не оставил шансов Динамо в матче УХЛ

В заключительном матче 35-го тура Украинской хоккейной лиги херсонский Днепр на выезде обыграл Динамо из Харькова.

Гости сделали весомую заявку на победу, забросив три шайбы в первом периоде. Во второй двадцатиминутке Днепр отметился еще трижды.

В третьем периоде Динамо пропустило еще две шайбы. Как итог, разгромная победа Днепра со счетом 8:0.

Днепр с 75 очками идет на третьем месте УХЛ, уступая лидеру чемпионата Украины Кременчугу 11 очков. Динамо занимает последнюю позицию в турнирной таблице.

В следующем туре 19 февраля Днепр сыграет против Кременчуга. Динамо 20 февраля встретится с Белым Барсом.