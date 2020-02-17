Без капитана: состав Украины на индивидуальную гонку ЧМ

Новости спорта:Анастасия Меркушина выйдет на старт завтрашней гонки.

Сборная Украины объявила состав на женскую индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве.

На старт гонки выйдут четыре представительницы Украины: Валя Семеренко (6-й стартовый номер), Вита Семеренко (38-й), Юлия Джима (76-й) и Анастасия Меркушина (93-й).

Не побежит в индивидуальной гонке Елена Пидгрушная, которая финишировала на четвертом месте в спринте. В гонке преследования украинка пришла к финишу 13-й.

Женская индивидуальная гонка состоится завтра, 18 февраля. Начало — в 15:15 по киевскому времени.