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Понедельник, 17.02.2020
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Без капитана: состав Украины на индивидуальную гонку ЧМ

Без капитана: состав Украины на индивидуальную гонку ЧМ
20:31 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Анастасия Меркушина выйдет на старт завтрашней гонки.

Сборная Украины объявила состав на женскую индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве.

На старт гонки выйдут четыре представительницы Украины: Валя Семеренко (6-й стартовый номер), Вита Семеренко (38-й), Юлия Джима (76-й) и Анастасия Меркушина (93-й).

Не побежит в индивидуальной гонке Елена Пидгрушная, которая финишировала на четвертом месте в спринте. В гонке преследования украинка пришла к финишу 13-й.

Реабилитация чемпиона мира из Украины займет 2 месяца

Женская индивидуальная гонка состоится завтра, 18 февраля. Начало — в 15:15 по киевскому времени.

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Все по теме:

Биатлон, ФБУ, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина.
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