Названы лучшие легкоатлеты января в Украине

Новости спорта:Магучих установила два мировых юниорских рекорда и рекорд Украины.

Ярослава Магучих и Ярослав Исаченков признаны лучшими легкоатлетами Украины в январе.

В прошлом месяце Магучих выиграла международные турниры в Котбусе и Карлсруэ. Ярослава дважды устанавливала мировой юниорский рекорд, а также установила рекорд Украины в прыжках в высоту в помещении (2,02 метра).

Исаченков стал победителем турнира по прыжкам в длину в Негвиздах, а также занял второе место на соревнованиях в Яблонце.

Ранее Магучих и Марина Бех-Романчук были номинированы на звание лучших легкоатлеток января в Европе.