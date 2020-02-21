ЧМ по биатлону: состав Украины на женскую эстафету

Новости спорта:Украина определилась с составом на женскую эстафетную гонку ЧМ по биатлону.

После окончания официальной тренировки, которая состоялась сегодня в Антхольце, старший тренер женской сборной Украины Валерий Лесников определился с составом на эстафетную гонку.

Первый этап пойдет Анастасия Меркушина, второй - Юлия Джима, третий - Вита Семеренко, четвертый - Елена Пидгрушная. Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

Также Валерий Лесников рассказал о составе команды на предстоящий чемпионат Европы, который стартует на следующей неделе в Раубичах.

“Тренируется тут с другими девочками и Юля Журавок... После чемпионата мира мы этим составом, что здесь, едем на чемпионат Европы в Раубичи. Еще там, на месте, Даша Блашко тренируется. Посмотрим, как ее состояние. Рассматривались еще Белкина и Абрамова. Но они в Мартелле температурили, их сняли с гонок. Поэтому не будем их напрягать. Главное, чтобы они к Кубку IBU были готовы, который пройдет там же, в Раубичах”, - отметил тренер.

Как сообщалось, 22 февраля чемпионат мира в Антхольце-Антерсельве (Италия) продолжат классические эстафеты. Соревновательная программа мирового первенства завершится 23 февраля масс-стартами.