Макгрегор начал переговоры о поединке с Гэтжи

Новости спорта:Поединок может состояться летом 2020 года.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может провести свой следующий поединок против американца Джастина Гэтжи. Об этом сообщает журналист ESPN Ариэль Хельвани.

По информации источника, переговоры о возможном поединке уже стартовали. Предполагается, что бой может пройти летом 2020 года.

Напомним, что Макгрегор в своем последнем бою нокаутировал в первом раунде американца Дональда Серроне. Бой прошел в январе в рамках полусреднего веса.

Гэтжи в предыдущий раз выходил в октагон в сентябре прошлого года. Тогда он также нокаутировал Серроне.