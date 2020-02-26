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Среда, 26.02.2020
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Украина завоевала золото на ЧЕ по стрельбе

Украина завоевала золото на ЧЕ по стрельбе
10:47 Сегодня Телеграф Спорт Арена shooting-ukraine.com

Новости спорта:На чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия женская сборная Украины выиграла золотые медали соревнования.

На чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия женская сборная Украины выиграла золотые медали соревнования.

В дисциплине стрельбы по движимой мишени с 10 метров украинкам не было равных. Золото завоевали Виктория Рыбовалова, Галина Авраменко и Валентина Гончарова.

Суммарно сборная Украины набрала 1672 очка. Второе место заняла Россия (1650), а бронзовые медали завоевала команда Армении (1637).

Отметим, что украинка Виктория Рыбовалова в этой же дисциплине завоевала одиночную бронзу чемпионата Европы, который продлится до 1 марта.

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Стрельба, новости стрельбы, Сборная Украины по стрельбе.
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