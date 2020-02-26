Украина завоевала золото на ЧЕ по стрельбе

Новости спорта:На чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия женская сборная Украины выиграла золотые медали соревнования.

На чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия женская сборная Украины выиграла золотые медали соревнования.

В дисциплине стрельбы по движимой мишени с 10 метров украинкам не было равных. Золото завоевали Виктория Рыбовалова, Галина Авраменко и Валентина Гончарова.

Суммарно сборная Украины набрала 1672 очка. Второе место заняла Россия (1650), а бронзовые медали завоевала команда Армении (1637).

Отметим, что украинка Виктория Рыбовалова в этой же дисциплине завоевала одиночную бронзу чемпионата Европы, который продлится до 1 марта.