62-летний американец побил мировой рекорд по длительности стояния в планке (Видео)

Новости спорта:В США 62-летний спортсмен Джордж Худ побил мировой рекорд - простоял в планке более восьми часов.

Бывший солдат морской пехоты США Джордж Худ выполнял статическое упражнение на полу с упором на руки в течение 8 часов 15 минут 15 секунд.

Во время установки мирового достижения 62-летний американский атлет слушал тяжелую музыку, в частности, Van Halen и Rammstein. “Когда становилось трудно, я делал звук таким громким, чтобы казалось, будто я на рок-концерте”, - отметил Худ.

Достижение официально зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд (8 часов 1 минута 1 секунда) принадлежал китайцу Мао Вейдонгу.

После стояния в планке у Худа оказалась порвана кожа на локтях, остальная часть руки онемела, но мужчина все равно отпраздновал установку рекорда быстрыми 75 отжиманиями.

К рекорду Джордж Худ готовился последние 18 месяцев и занимался по семь часов в день, 4-5 из которых проводил в планке. Его следующая цель - мировое достижение в отжимании. Он хочет выполнить более 2806 повторений за 60 минут.