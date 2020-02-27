Скачать
Четверг, 27.02.2020
Бенфика - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Бенфика - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Украинец Кигитов завоевал "золото" на ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета
Украинец Кигитов завоевал "золото" на ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета
Обладателей "Спортивного Оскара" назовут 9 марта: все претенденты на награду
Обладателей "Спортивного Оскара" назовут 9 марта: все претенденты на награду
Как потерять все за 5 минут: обзор матча Реал - Ман Сити (Видео)
Как потерять все за 5 минут: обзор матча Реал - Ман Сити (Видео)

62-летний американец побил мировой рекорд по длительности стояния в планке (Видео)

62-летний американец побил мировой рекорд по длительности стояния в планке (Видео)
13:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:В США 62-летний спортсмен Джордж Худ побил мировой рекорд - простоял в планке более восьми часов.

Бывший солдат морской пехоты США Джордж Худ выполнял статическое упражнение на полу с упором на руки в течение 8 часов 15 минут 15 секунд. 

Во время установки мирового достижения 62-летний американский атлет слушал тяжелую музыку, в частности, Van Halen и Rammstein. “Когда становилось трудно, я делал звук таким громким, чтобы казалось, будто я на рок-концерте”, - отметил Худ.

Достижение официально зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд (8 часов 1 минута 1 секунда) принадлежал китайцу Мао Вейдонгу.

После стояния в планке у Худа оказалась порвана кожа на локтях, остальная часть руки онемела, но мужчина все равно отпраздновал установку рекорда быстрыми 75 отжиманиями.

Украинская грация стала мультимедалисткой турнира по художественной гимнастике в Венгрии

К рекорду Джордж Худ готовился последние 18 месяцев и занимался по семь часов в день, 4-5 из которых проводил в планке. Его следующая цель - мировое достижение в отжимании. Он хочет выполнить более 2806 повторений за 60 минут.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Книга рекордов Гиннесса, Видео, Планка, Джордж Худ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хирн назвал Уайлдера чрезвычайно ограниченным боксером
02 Украинская грация стала мультимедалисткой турнира по художественной гимнастике в Венгрии
03 Бенфика - Шахтер: на кого ставят букмекеры
04 В Челси планируется грандиозная "чистка": кто не нужен Лэмпарду
05 Ман Сити обыграл Реал в Мадриде в 1/8 финала ЛЧ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь